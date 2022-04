Marché aux puces Soultzeren Soultzeren Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Soultzeren Haut-Rhin Soultzeren EUR Marché aux puces dans la rue du village à Soultzeren. Buvette et restauration à la caserne des pompiers. Déambulez dans les rues de Soultzeren à la recherche de bonnes affaires et faites une petite pause gourmande à la caserne des pompiers. +33 6 85 85 83 45 Marché aux puces dans la rue du village à Soultzeren. Buvette et restauration à la caserne des pompiers. Soultzeren

