Marché aux puces Sermersheim

Sermersheim

Marché aux puces Sermersheim, 24 juillet 2022, Sermersheim.

Allée des Tilleuls Sermersheim Bas-Rhin

2022-07-24 06:00:00 – 2022-07-24 18:00:00

Bas-Rhin 19ème marché aux puces de Sermersheim, de 6h à 18h. Vous trouverez aussi sur place des buvettes ainsi que des toilettes. En fin d’après-midi, il y aura des tartes flambées. +33 6 08 99 66 46 19ème marché aux puces de Sermersheim, de 6h à 18h. Vous trouverez aussi sur place des buvettes ainsi que des toilettes. En fin d’après-midi, il y aura des tartes flambées. Sermersheim

