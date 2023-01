Marché aux puces Schwobsheim Schwobsheim Schwobsheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Schwobsheim

Marché aux puces Schwobsheim, 11 juin 2023, Schwobsheim

2023-06-11 07:00:00 – 2023-06-11 17:00:00

Bas-Rhin Schwobsheim Exposition de tracteurs anciens et motoculteurs. Restauration : gougeonnettes de poissons frit du Rhin et grillades. Puces et exposition de vieux tracteurs. +33 6 16 79 95 60 Schwobsheim

