2023-04-30 06:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Moselle Philippsbourg Retrouvez le traditionnel marché aux puces de Philippsbourg ouvert à tous.

Le Club des Séniors vous invite à venir exposer et vendre meubles, jouets, bibelots, vaisselle, vêtements, ustensiles et outils divers dans et aux abords de la salle polyvalente. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. Réservation des stands (2€ le mètre) avant le 28 avril 2023 au 03 87 06 52 50 ou au 06 77 50 65 85. +33 3 87 06 52 50 Salle L’Atelier 8 Route de Baerenthal Philippsbourg

