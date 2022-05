Marché aux puces Rountzenheim-Auenheim Rountzenheim-Auenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rountzenheim-Auenheim

Marché aux puces Rountzenheim-Auenheim, 25 juin 2022, Rountzenheim-Auenheim. Marché aux puces Rountzenheim-Auenheim

2022-06-25 14:00:00 – 2022-06-25 22:00:00

L'Animation Jeunesse dans le cadre des projets développés par les jeunes du territoire du Pays Rhénan, organise la 1ère édition du Marché aux puces de Rountzenheim-Auenheim le samedi 25 juin 2022. Les bénéfices récoltés lors de cet événement, serviront à financer les divers projets des jeunes. Buvette et restauration toute la journée de 14h à 22h. +33 3 88 72 50 40

