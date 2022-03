Marché aux puces Quatzenheim Quatzenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Quatzenheim

Marché aux puces Quatzenheim, 1 mai 2022, Quatzenheim.

2022-05-01 06:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Quatzenheim Bas-Rhin 0 EUR Grand marché aux puces organisé par le football club, disposé dans les rues : Principale, des Seigneurs et Place des Fêtes. Buvette et restauration tout au long de la journée. Réservation auprès Robert DE MARCHI au 03 88 69 12 84 Grand marché aux puces organisé par le football club, disposé dans les rues : Principale, des Seigneurs et Place des Fêtes. Buvette et restauration tout au long de la journée. Quatzenheim

