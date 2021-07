Ottrott Ottrott Bas-Rhin, Ottrott Marché aux puces Ottrott Ottrott Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Ottrott

Marché aux puces Ottrott, 29 août 2021, Ottrott. Marché aux puces 2021-08-29 06:00:00 – 2021-08-29 18:00:00

Ottrott Bas-Rhin Ottrott Dans le cadre de la Fête du village, l’amicale des Sapeurs Pompiers de Ottrott organise son marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration. Dans le cadre de la Fête du village, l’amicale des Sapeurs Pompiers de Ottrott organise son marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration. +33 3 88 95 87 07 Dans le cadre de la Fête du village, l’amicale des Sapeurs Pompiers de Ottrott organise son marché aux puces. Buvette, repas et petite restauration. dernière mise à jour : 2021-07-16 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Ottrott Autres Lieu Ottrott Adresse Ville Ottrott lieuville 48.45582#7.43143