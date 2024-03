Marché aux puces Niedernai, dimanche 19 mai 2024.

Marché aux puces Niedernai Bas-Rhin

Marché aux puces dans les rues du village toute la journée, buvette et restauration midi et soir. Organisé par l’Association Sportive de Niedernai.

Marché aux puces dans les rues du village toute la journée.

Organisé par l’Association Sportive de Niedernai. Buvette et petite restauration tout au long de la journée. Tartes flambées à partir de 17h.

Pour les exposants, renseignements et réservations au 03 88 08 08 59 06 84 04 64 60 06 88 07 21 62. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-19 06:00:00

fin : 2024-05-19 18:00:00

Niedernai 67210 Bas-Rhin Grand Est niedernai.as@alsace.lgef.fr

L’événement Marché aux puces Niedernai a été mis à jour le 2024-03-15 par Office de tourisme d’Obernai