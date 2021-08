Marché aux puces Mutzig, 29 août 2021, Mutzig.

Marché aux puces 2021-08-29 – 2021-08-29

Mutzig 67190 Mutzig

C’est l’occasion de compléter vos collections, votre décorations, de trouver des idées cadeaux ou de vendre vos propres objets ! N’hésitez plus et venez chiner !

L’AS Mutzig proposera petite restauration et buvette sur place.

Marché aux puces et petite restauration

+33 3 69 06 11 40

