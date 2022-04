Marché aux puces musical semi nocturne Mothern Mothern Catégories d’évènement: 67470

Mothern 67470 Vous aurez la possibilité de flâner ou de dégoter la bonne affaire. Des jouets, des livres, des habits, des outils, de la vaisselle et bien d’autres accessoires divers et variés seront en vente à petits prix. Autant dire que dans ce bric-à-brac, chacun pourra trouver son bonheur.

Une buvette – restauration sera mise en place

Restauration sur place – Animation musicale – inscription obligatoire. +33 6 33 29 60 07

