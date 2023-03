Marché aux puces Muhlbach-sur-Munster Muhlbach-sur-Munster Catégories d’Évènement: 68380

Marché aux puces, 7 mai 2023, Muhlbach-sur-Munster

2023-05-07 05:00:00 – 2023-05-07 18:00:00

68380 Muhlbach-sur-Munster EUR 2ème marché aux puces de l’association Guthleben Motor Sport.

Réservation obligatoire pour les exposants (10€ les 5 mètres). 1er marché aux puces de la saison dans la Vallée de Munster +33 6 24 06 05 13 Muhlbach-sur-Munster

