Montbronn Moselle Montbronn Retrouvez la 15ème édition du marché aux puces de Montbronn (réservée aux particuliers).

Le Foyer des Jeunes de Montbronn vous invite à venir exposer et vendre meubles, jouets, bibelots, vaisselle, vêtements, ustensiles et outils divers dans et aux abords de la salle polyvalente. Buvette et restauration sur place. Entrée libre. +33 3 87 96 34 47 rue Notre-Dame Salle polyvalente Montbronn

