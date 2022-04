Marché aux puces Molsheim Molsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Molsheim

Marché aux puces Molsheim, 8 mai 2022, Molsheim.

2022-05-08

Molsheim Bas-Rhin Le marché aux puces est un rendez-vous annuel, organisé par le Lions Club Vallée de la Bruche. Il est ouvert aux professionnels et particuliers. Vente d’objets en tout genre +33 6 07 96 28 98 Le marché aux puces est un rendez-vous annuel, organisé par le Lions Club Vallée de la Bruche. Il est ouvert aux professionnels et particuliers. Molsheim

