Marché aux puces rues de Heussern Matzenheim Bas-Rhin

2023-04-02 06:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Bas-Rhin Matzenheim La manifestation aura lieu dans les rues de l’annexe de Heussern, plus de 3 km de stands !

Animations et restauration sur place toute la journée. +33 3 88 74 39 02 Matzenheim

