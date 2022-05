Marché aux puces Masevaux-Niederbruck Masevaux-Niederbruck Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Masevaux-Niederbruck

Marché aux puces Masevaux-Niederbruck, 18 juin 2022, Masevaux-Niederbruck. Marché aux puces Masevaux-Niederbruck

2022-06-18 08:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin L’Association pour la Rénovation de l’église de Masevaux Niederbruck et le conseil de fabrique vous proposent un marché aux puces semi couvert le 18 et 19 juin 2022 de 8h à 18h.

L'Association pour la Rénovation de l'église de Masevaux Niederbruck et le conseil de fabrique vous proposent un marché aux puces semi couvert dans la cour du presbytère, rue de l'Eglise à Masevaux Niederbruck.
+33 6 63 25 35 24

Il se tiendra sous un chapiteau dans la cour du presbytère, rue de l’Eglise à Masevaux Niederbruck Masevaux-Niederbruck

