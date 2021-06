Marché aux puces Masevaux-Niederbruck, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Masevaux-Niederbruck.

Marché aux puces 2021-07-06 08:00:00 – 2021-06-13 18:00:00

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

L’Association pour la rénovation de l’église Saint-Martin et le conseil de fabrique organisent un marché aux puces les samedi 12 et dimanche 13 juin. Les bénéfices serviront de soutien aux travaux en cours et aux futurs projets pour l’église. Vous pouvez effectuer des dons de livres, vêtements, et divers objets au presbytère qui les mettra en vente lors de ce marché aux puces.

+33 6 80 61 24 68

