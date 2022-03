Marché aux puces Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marché aux puces Marckolsheim, 15 mai 2022, Marckolsheim.

2022-05-15 – 2022-05-15

Marckolsheim Bas-Rhin EUR Marché aux puces traditionnel (divers articles, brocantes, vêtements, bricoles,…) dans les rues de Marckolsheim, dès 6h. Petite restauration et buvette sur place. Vente en plein air de divers articles, brocantes, vêtements, bricoles, etc +33 6 66 79 90 18 Marché aux puces traditionnel (divers articles, brocantes, vêtements, bricoles,…) dans les rues de Marckolsheim, dès 6h. Petite restauration et buvette sur place. Marckolsheim

