Hérault EUR 2 2 Le Marché aux Puces Juniors fait son retour à Lunel ! Proposés aux enfants de 4 à 17 ans accompagnés d’un parent, ce marché qui leur est entièrement dédié leur permet de vendre jouets, livres, BD, CD, DVD, jeux, peluches et autres objets inutilisés. Les enfants remplissent leurs tirelires en vidant leurs placards, étagères et chambres ! Pour cette édition 2022, le marché aux puces juniors sera solidaire puisque les 2€ versés par emplacement seront reversés au profit du Téléthon ! Pour les parents et enfants qui veulent participer, les inscriptions se déroulent sur place, aux arènes de Lunel (entrée principale) dès 7h. Pour plus d’information, contactez le Service Jeunesse : 04 67 87 84 12. Le Marché aux Puces Juniors fait son retour à Lunel ! Proposés aux enfants de 4 à 17 ans accompagnés d’un parent, ce marché qui leur est entièrement dédié leur permet de vendre jouets, livres, BD, CD, DVD, jeux, peluches et autres objets inutilisés. Les enfants remplissent leurs tirelires en vidant leurs placards, étagères et chambres ! +33 4 67 87 84 12 ©Ville de Lunel

