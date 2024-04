Marché aux puces Innenheim, dimanche 12 mai 2024.

Marché aux puces Innenheim Bas-Rhin

26ème marché aux puces organisé par l’Union Sportive d’Innenheim section football, dans les rues du village. Faites de belles trouvailles parmi les nombreux stands qui exposent leurs objets. Restauration sur place tartes flambées saucisses grillées merguez frites café.

Pour les exposants, stand sur réservation après 18h au 06 51 22 50 82 et 06 73 84 56 14.

Tarifs pour les particuliers, emplacement 16€/les 5 premiers m. et 3€/m. supplémentaire. Pour les professionnels, emplacement/42€ les 5 premiers m. et 7€/m. supplémentaire. Date limite pour les inscriptions mercredi 24 avril. EUR.

Début : 2024-05-12 06:00:00

fin : 2024-05-12 18:00:00

Innenheim 67880 Bas-Rhin Grand Est innenheim.us@alsace.lgef.fr

