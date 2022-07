Marché aux puces Hipsheim Hipsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hipsheim

Marché aux puces Hipsheim, 11 septembre 2022, Hipsheim.

Hipsheim Bas-Rhin

2022-09-11 08:00:00 – 2022-09-11 17:00:00

Bas-Rhin Hipsheim EUR Marché aux puces avec diverses animations et exposition de voitures anciennes. Buvette et petite restauration. Expositions de voitures et motos anciennes

Jeux pour les enfants, animation musicale avec Just for fun, différentes animations Marché aux puces avec diverses animations et exposition de voitures anciennes. Buvette et petite restauration. Hipsheim

