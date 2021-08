Herrlisheim Herrlisheim Bas-Rhin, Herrlisheim Marché aux puces Herrlisheim Herrlisheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marché aux puces 2021-09-12 06:00:00 – 2021-09-12 18:00:00

Herrlisheim Bas-Rhin Herrlisheim Organisé par Le Lions club Strasbourg Rouge de Lisle. Réservé aux particuliers. Prix de l’emplacement (5 ml) : 13€. Caution propreté : 20€ par exposant. Petite restauration assurée par le club. +33 6 79 92 96 27 Organisé par Le Lions club Strasbourg Rouge de Lisle. Réservé aux particuliers. Prix de l’emplacement (5 ml) : 13€. Caution propreté : 20€ par exposant. Petite restauration assurée par le club. dernière mise à jour : 2021-07-31 par

