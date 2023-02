MARCHÉ AUX PUCES HANDBALL CLUB rue des Suédois Hombourg-Haut Catégories d’Évènement: Hombourg-Haut

MARCHÉ AUX PUCES HANDBALL CLUB
Espace De Wendel rue des Suédois
Hombourg-Haut Moselle
2023-03-26 07:00:00 – 2023-03-26 17:00:00

Moselle 1 EUR Organisé par le Handball club de Hombourg Haut. Tarif exposant : 10 euros l’emplacement (longueur 2,30m profondeur 1,80m). Installation des exposants à partir de 6h du matin. Réservations payables d’avance et prises dans l’ordre d’arrivée des formulaires accompagnés du règlement. A envoyer à SEBASTIAN Thierry 3A rue de la Merle 57800 FREYMING-MERLEBACH (chèque libellé à HANDBALL CLUB de Hombourg-Haut). L’entrée à 1€ vous donne droit à un café. +33 7 71 67 66 53 Clariise Henrion unsplash

