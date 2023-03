MARCHÉ AUX PUCES Grosbliederstroff Grosbliederstroff Catégories d’Évènement: Grosbliederstroff

Moselle Grosbliederstroff L’Amicale du Personnel Communal de Grosbliederstroff organise un marché aux puces à l’espace Jeux et Loisirs et ses abords.

Buvette et restauration sur place. mairie@grosbliederstroff.fr +33 3 87 27 22 10

