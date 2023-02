Marché aux puces Gertwiller Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin L’amicale des sapeurs-pompiers de GERTWILLER organise son 26ème marché aux puces. Pour les particuliers, l’emplacement est à 12,50€ pour les 5 premiers mètres puis 2,50€ le mètre supplémentaire.

Pour les professionnelles, l’emplacement est à 22€ pour les 5 premiers mètres puis 5€ le mètre supplémentaire.

Restauration disponible sur place :

– Jambon au Riesling

– Saucisses chaudes

– Saucisses grillées

– Merguez

– Pâtisseries

– Café

La date limite pour les inscriptions est le dimanche 4 juin 2023 Vide-grenier +33 3 88 08 10 85 Gertwiller

