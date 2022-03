Marché aux puces Gertwiller, 19 juin 2022, Gertwiller.

Marché aux puces Gertwiller

2022-06-19 06:00:00 – 2022-06-19 18:00:00

Gertwiller Bas-Rhin

Après 2 ans d’absence, l’amicale des sapeurs-pompiers de GERTWILLER à la joie d’organiser son 25ème Marché aux puces. Situé dans le centre du village, libre d’accès et ouvert à tous publics, notre marché aux puces vous accueillera le 19 juin 2022 à partir de 6h et jusqu’à 18. Nous vous proposerons un service de restauration (Jambon au riesling, grillades, frites et pâtisseries).

Vide-grenier

+33 6 45 93 43 86

Gertwiller

