Marché aux puces Gerstheim, 27 mars 2022, Gerstheim.

Marché aux puces Gerstheim

2022-03-27 08:00:00 – 2022-09-24 18:00:00

Gerstheim Bas-Rhin Gerstheim

Dans les rues du village, plusieurs centaines d’exposants permettent de chiner et de faire des affaires lors du marché aux puces et vide-grenier. La fête du village amène aussi son petit plus avec diverses animations pour petits et grands.

Les exposants doivent obligatoirement réserver leur emplacement.

+33 6 86 17 31 36

Gerstheim

dernière mise à jour : 2022-03-07 par Office de tourisme du grand Ried