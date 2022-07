MARCHÉ AUX PUCES Ferdrupt Ferdrupt Catégories d’évènement: Ferdrupt

Vosges Ferdrupt Marché aux puces. Casse-croûte et buvette sur place. Prix des emplacements : 8 € les 4 mètres. 2 € le mètre supplémentaire. Réservation par téléphone. +33 3 29 25 31 59 Ferdrupt

