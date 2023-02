Marché aux puces Ettendorf Ettendorf Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ettendorf

Marché aux puces, 23 avril 2023, Ettendorf

2023-04-23 07:00:00 – 2023-04-23 18:00:00

Ettendorf ouvre les portes du centre de son village pour y accueillir le marché aux puces, toute la journée ! Restauration et buvette sur place. La longueur minimale de stand sera de 4 mètres linéaires pour les exposants. +33 6 86 90 22 68

