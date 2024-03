MARCHÉ AUX PUCES ET VIDE-JARDINS centre des Seypré Mandray, dimanche 24 mars 2024.

MARCHÉ AUX PUCES ET VIDE-JARDINS centre des Seypré Mandray Vosges

Dimanche

Un des premiers marché aux puces de la saison, et un des plus anciens 25e année !

Semi couvert. Casse-croûte et buvette sur place.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 06:00:00

fin : 2024-03-24 18:00:00

centre des Seypré 290 route de la Haute Mandray

Mandray 88650 Vosges Grand Est

L’événement MARCHÉ AUX PUCES ET VIDE-JARDINS Mandray a été mis à jour le 2024-03-13 par OT SAINT DIE DES VOSGES