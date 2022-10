MARCHÉ AUX PUCES ET VIDE-GRENIER Epping Epping Catégories d’évènement: Epping

Moselle Epping L’association Nitro cocc’s organise son second marché aux puces le dimanche 30 octobre 2022 sur le parking de la salle d’Epping.

Café, gâteaux seront proposés dès 7h du matin.

Buvette, grillades seront également à disposition des exposants comme des visiteurs tout au long de la journée.

Renseignements et réservation auprès de Grégory BORSENBERGER 0674815866 ou Manu STAUDER 0788022164. +33 6 74 81 58 66 Epping

