MARCHÉ AUX PUCES ET BOURSE DES COLLECTIONNEURS Corcieux

Corcieux Vosges Corcieux Le marché aux puces a lieu place de la mairie, rue des Sports, rue des Ecoles et parking du gymnase.

Ce marché aux puces est un rendez-vous incontournable depuis 1996, pour qui aime les antiquités ou recherche l’objet introuvable. En marge, bourse des collectionneurs dans la salle des fêtes.

Sandwiches, pâtés lorrains, plateaux repas, ainsi que les délicieuses pâtisseries préparées par les adhérents vous seront proposés à l’intérieur de la salle des fêtes. Vous trouverez également frites et grillades à la buvette située rue des Sports. +33 6 62 70 25 72 Corcieux

