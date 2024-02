MARCHÉ AUX PUCES DE STE MARIE SUR MER Ste Marie sur Mer Pornic, jeudi 22 août 2024.

Le marché aux puces de Ste Marie sur Mer, tous les jeudis matin pendant l’été, est le lieu incontournable où flâner à la recherche d’une petite trouvaille!

Le marché aux puces de Sainte-Marie-sur-Mer est un endroit charmant et animé où les habitants et les visiteurs se rassemblent pour chiner et découvrir des trésors cachés.

Parmi les bonnes raisons de faire un tour à ce marché:

Variété des articles

Ambiance conviviale

Opportunités de trouver des affaires

Retrouvez ici tous les événements programmés à Pornic. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-22 09:00:00

fin : 2024-08-22 13:00:00

Ste Marie sur Mer Place de la Libération

Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire commerces@pornic.fr

