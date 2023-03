Marché aux puces de l’Ascension Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Catégories d’Évènement: 68780

Le Haut Soultzbach

Marché aux puces de l’Ascension, 18 mai 2023, Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach. Marché aux puces de l’Ascension Le Haut Soultzbach 68780

2023-05-18 07:00:00 – 2023-05-18 17:00:00 Le Haut Soultzbach

68780 Le Haut Soultzbach Venez chiner les bonnes affaires tout au long de la journée. Buvette, restauration, pâtisseries et manèges pour enfants seront également au rendez-vous. Venez chiner les bonnes affaires tout au long de la journée. Buvette, restauration, pâtisseries et manèges pour enfants seront également au rendez-vous. +33 6 29 78 54 98 Le Haut Soultzbach

dernière mise à jour : 2023-02-14 par

Détails Catégories d’Évènement: 68780, Le Haut Soultzbach Autres Lieu Le Haut Soultzbach Adresse Le Haut Soultzbach 68780 Ville Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Departement 68780 Lieu Ville Le Haut Soultzbach

Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach 68780 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le haut soultzbach le haut soultzbach/

Marché aux puces de l’Ascension 2023-05-18 was last modified: by Marché aux puces de l’Ascension Le Haut Soultzbach 18 mai 2023 68780 Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach 68780

Le Haut Soultzbach Le Haut Soultzbach 68780