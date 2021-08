Marché aux puces de la musique et concert festif Saubrigues, 11 septembre 2021, Saubrigues.

Marché aux puces de la musique et concert festif 2021-09-11 – 2021-09-11 Salle de la Mamisèle 30 Place de la Mairie

Saubrigues Landes

Marché aux puces de la musique et concert festif!

Marché : 15H-19H

Concert : 19H

Troisième édition du Zik & Puces !

Vendez vos instruments, disques, partitions, matos son et lumière de scène,

etc.

Pour réserver un emplacement (gratuit – adhésion 5€ obligatoire), inscrivez-vous

vite sur notre site https://www.scene-champs.fr/ziketpuces/ !

Plus d’infos : contact@scene-champs.fr

Marché suivi du concert de: Tricot Combo

Les 4 compères vous embarquent dans un univers aussi chaleureux que leur tricot de laine bariolé.

Avec pour slogan ‘Sans cerveau la vie est beau’, ils vaporisent de la chanson déglinguée avec une bonne dose d’absurde et de surprise.

D’ailleurs les 4 agitateurs sont à la recherche du meilleur public au monde et nous avons bon espoir qu’ils le trouvent à Saubrigues!

Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

Marché : 15H-19H

Concert : 19H

Vendez vos instruments, disques, partitions, matos son et lumière de scène, etc.

Marché suivi du concert de: Tricot Combo

Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

Marché aux puces de la musique et concert festif!

Marché : 15H-19H

Concert : 19H

Troisième édition du Zik & Puces !

Vendez vos instruments, disques, partitions, matos son et lumière de scène,

etc.

Pour réserver un emplacement (gratuit – adhésion 5€ obligatoire), inscrivez-vous

vite sur notre site https://www.scene-champs.fr/ziketpuces/ !

Plus d’infos : contact@scene-champs.fr

Marché suivi du concert de: Tricot Combo

Les 4 compères vous embarquent dans un univers aussi chaleureux que leur tricot de laine bariolé.

Avec pour slogan ‘Sans cerveau la vie est beau’, ils vaporisent de la chanson déglinguée avec une bonne dose d’absurde et de surprise.

D’ailleurs les 4 agitateurs sont à la recherche du meilleur public au monde et nous avons bon espoir qu’ils le trouvent à Saubrigues!

Buvette et petite restauration sur place. Entrée libre

@TRICOT COMBO

dernière mise à jour : 2021-08-20 par