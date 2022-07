Marché aux puces de Bayeux Bayeux Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados Bayeux Calvados Brocante. 40 exposants. Antiquités, brocante, design, militaria, bijoux, livres anciens, linge. Possibilité de venir aussi faire expertiser ses objets. Réservé aux exposants professionnels. De 7h00 à 17h00, place Saint-Patrice, Bayeux. Gratuit.

Brocante. 40 exposants. Antiquités, brocante, design, militaria, bijoux, livres anciens, linge. Possibilité de venir aussi faire expertiser ses objets. Réservé aux exposants professionnels. De 7h00 à 17h00, place Saint-Patrice, Bayeux. Gratuit.

Présence du Conservatoire de la Dentelle

Présence du Conservatoire de la Dentelle Marché aux puces

