MARCHÉ AUX PUCES Dabo Dabo Catégories d’évènement: Dabo

Moselle

MARCHÉ AUX PUCES Dabo, 25 septembre 2022, Dabo. MARCHÉ AUX PUCES rue de la Fontaine Espace Léon IX Dabo

2022-09-25 07:00:00 07:00:00 – 2022-09-25 18:00:00 18:00:00 rue de la Fontaine Espace Léon IX

Dabo Moselle Dabo Marché aux puces à Dabo avec plus de 600 mètres linéaires d’étalage dans les salles de l’Espace Léon IX et en extérieur.

Buvette, petite restauration. denis.ru@orange.fr +33 7 69 26 89 22 http://www.anim-dabo.fr/ Pays De Dabo-Animations

rue de la Fontaine Espace Léon IX Dabo

dernière mise à jour : 2022-03-15 par

Détails Catégories d’évènement: Dabo, Moselle Autres Lieu Dabo Adresse rue de la Fontaine Espace Léon IX Ville Dabo lieuville rue de la Fontaine Espace Léon IX Dabo Departement Moselle

Dabo Dabo Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dabo/

MARCHÉ AUX PUCES Dabo 2022-09-25 was last modified: by MARCHÉ AUX PUCES Dabo Dabo 25 septembre 2022 Dabo Moselle

Dabo Moselle