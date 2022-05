Marché aux Puces, Brocante à Montcabrier Montcabrier Montcabrier Catégories d’évènement: Lot

Montcabrier

Marché aux Puces, Brocante à Montcabrier le bourg Inter-associations Montcabrier

2022-08-15 07:00:00 – 2022-08-15 19:00:00

Montcabrier Lot Montcabrier 16 EUR 16 Plus de 100 exposants sont attendus. nBuvette et restauration sur place. Dans une ambiance conviviale, venez en famille, entre amis à la recherche de la bonne affaire. Plus de 100 exposants sont attendus. nBuvette et restauration sur place. pixabay

