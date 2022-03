Marché aux puces au camping Les Reflets du Val d’Argent Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Sainte-Marie-aux-Mines

Marché aux puces au camping Les Reflets du Val d'Argent Sainte-Marie-aux-Mines, 15 avril 2022

2022-04-15 13:00:00 – 2022-04-15 19:00:00

Sainte-Marie-aux-Mines Haut-Rhin Le Camping Les Reflets du Val d’Argent vous invite à participer à son Marché aux puces et brochante le Vendredi 15 Avril 2022 à l’occasion du Vendredi Saint. Horaire du marché aux puces de 13h à 19h. La manifestation est ouverte aux particuliers uniquement. Tarif : 10€ les 5m d’emplacement. Inscriptions et renseignements au 06 07 44 75 69. +33 3 89 58 64 31 Le Camping Les Reflets du Val d’Argent vous invite à participer à son Marché aux puces et brochante le Vendredi 15 Avril 2022 à l’occasion du Vendredi Saint. Horaire du marché aux puces de 13h à 19h. La manifestation est ouverte aux particuliers uniquement. Tarif : 10€ les 5m d’emplacement. Inscriptions et renseignements au 06 07 44 75 69. Sainte-Marie-aux-Mines

