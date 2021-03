Annonay Annonay Annonay, Ardèche Marché aux puces Annonay Catégories d’évènement: Annonay

Ardèche

Marché aux puces, 14 mars 2021-14 mars 2021, Annonay. Marché aux puces 2021-03-14 06:00:00 06:00:00 – 2021-03-14 15:00:00 15:00:00

Annonay Ardêche Annonay Ardèche Trouvez votre bonheur aux marché aux puces d'Annonay ! Ouvert dès 6h pour les exposants. Présence de Garance et La Berlue, crieuses professionnelles qui animeront le centre ancien à travers des messages d'information et d'amour. philippe.grange7@wanadoo.fr +33 6 08 03 98 87

