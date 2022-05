Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Jean-du-Doigt

Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt, 7 août 2022, Saint-Jean-du-Doigt. Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt

2022-08-07 – 2022-08-07

Saint-Jean-du-Doigt Finistère Foire aux puces organisée par le Comité des fêtes de Saint-Jean-du-Doigt. Restauration sur place. Entrée visiteur: 1 €; mètre exposant: 3,5 €. nInscriptions: comitedesfetes.saintjeandudoigt@gmail.com ou 06 77 08 93 77 comitedesfetes.saintjeandudoigt@gmail.com +33 6 77 08 93 77 Foire aux puces organisée par le Comité des fêtes de Saint-Jean-du-Doigt. Restauration sur place. Entrée visiteur: 1 €; mètre exposant: 3,5 €. nInscriptions: comitedesfetes.saintjeandudoigt@gmail.com ou 06 77 08 93 77 Saint-Jean-du-Doigt

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Saint-Jean-du-Doigt Autres Lieu Saint-Jean-du-Doigt Adresse Ville Saint-Jean-du-Doigt lieuville Saint-Jean-du-Doigt Departement Finistère

Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-du-doigt/

Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 2022-08-07 was last modified: by Marché aux puces à Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt Saint-Jean-du-Doigt 7 août 2022 finistère Saint-Jean-du-Doigt

Saint-Jean-du-Doigt Finistère