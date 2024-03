Marché aux produits fermiers Hasparren, samedi 13 avril 2024.

Marché aux produits fermiers Hasparren Pyrénées-Atlantiques

De nombreux producteurs locaux présents.

Fromage de brebis, de chèvre, poulets fermiers, oeufs, poissons cuisinés, paella, légumes et fruits de saison, miel et confitures, biscuits bio, pain bio ….

Ambiance conviviale, incontournable dans la vie de Hasparren, vente directe et circuit court. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 08:30:00

fin : 2024-04-13 13:00:00

Place Verdun

Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Marché aux produits fermiers Hasparren a été mis à jour le 2024-03-05 par Office de Tourisme Pays Basque