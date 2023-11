Visite guidée : Marchés du centre ville du Havre, hier et aujourd’hui Marché aux Poissons Le Havre, 17 décembre 2023, Le Havre.

Le Havre,Seine-Maritime

Mon Village, mon quartier – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

Alors que les préparatifs des fêtes de fin d’année débutent, parcourez les places commerciales de la ville, du marché aux poissons à la nouvelle Halle gourmande du quartier Coty.

Entre produits locaux, évocation des marchés d’avant-guerre, architectures en béton emblématiques de la Reconstruction et rénovation urbaine, le parcours s’annonce savoureux !

Visite à 10h30.

Durée : 2h.

Réservation obligatoire.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription..

2023-12-17 10:30:00 fin : 2023-12-17 . .

Marché aux Poissons Quai de l’Île

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie



Mon Village, mon quartier – Organized by Pays d’art et d’histoire.

As preparations for the festive season get underway, take a stroll through the town’s commercial squares, from the fish market to the new Halle gourmande in the Coty district.

With local produce, pre-war markets, concrete architecture emblematic of the Reconstruction and Urban Renewal periods, the tour promises to be a tasty one!

Tour at 10:30 am.

Duration: 2 hours.

Reservations required.

Meeting point to be announced on registration.

Mon Village, mon quartier – Organizado por Pays d’art et d’histoire.

En vísperas de las fiestas, pasee por las plazas comerciales de la ciudad, desde el mercado del pescado hasta el nuevo mercado gastronómico del barrio de Coty.

Con productos locales, recuerdos de los mercados de antes de la guerra, arquitectura de hormigón emblemática de la Reconstrucción y renovación urbana, ¡seguro que será un recorrido sabroso!

Visita a las 10.30 h.

Duración: 2 horas.

Imprescindible reservar.

Punto de encuentro al inscribirse.

Mein Dorf, mein Viertel – Organisiert von Pays d’art et d’histoire.

Während die Vorbereitungen für die Weihnachtsfeiertage beginnen, durchstreifen Sie die Handelsplätze der Stadt, vom Fischmarkt bis zur neuen Gourmethalle im Coty-Viertel.

Der Rundgang verspricht, ein Genuss zu werden: lokale Produkte, Erinnerungen an die Märkte der Vorkriegszeit, Betonarchitekturen aus der Zeit des Wiederaufbaus und der Stadterneuerung

Besichtigung um 10:30 Uhr.

Dauer: 2 Stunden.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Attitude Manche