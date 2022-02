Marché aux poissons Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Catégories d’évènement: Calvados

Dives-sur-Mer

Marché aux poissons Dives-sur-Mer, 1 février 2022, Dives-sur-Mer. Marché aux poissons Quai Bernard Magne Port de pêche Dives-sur-Mer

2022-02-01 08:30:00 – 2022-02-01 12:30:00 Quai Bernard Magne Port de pêche

Dives-sur-Mer Calvados Dives-sur-Mer Vous recherchez du poisson frais tout droit déchargé du chalutier ? Le marché aux poissons, sur le port de pêche de Dives-sur-Mer, saura vous combler ! Venez vous approvisionner de poissons et crustacés de nos côtes directement auprès des marins pêcheurs présents tous les matins (selon la météo). Vous recherchez du poisson frais tout droit déchargé du chalutier ? Le marché aux poissons, sur le port de pêche de Dives-sur-Mer, saura vous combler ! Venez vous approvisionner de poissons et crustacés de nos côtes directement auprès des marins… dives-sur-mer@ncpa-tourisme.fr +33 2 31 91 24 66 Vous recherchez du poisson frais tout droit déchargé du chalutier ? Le marché aux poissons, sur le port de pêche de Dives-sur-Mer, saura vous combler ! Venez vous approvisionner de poissons et crustacés de nos côtes directement auprès des marins pêcheurs présents tous les matins (selon la météo). Quai Bernard Magne Port de pêche Dives-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-02-01 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Dives-sur-Mer Autres Lieu Dives-sur-Mer Adresse Quai Bernard Magne Port de pêche Ville Dives-sur-Mer lieuville Quai Bernard Magne Port de pêche Dives-sur-Mer Departement Calvados

Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dives-sur-mer/

Marché aux poissons Dives-sur-Mer 2022-02-01 was last modified: by Marché aux poissons Dives-sur-Mer Dives-sur-Mer 1 février 2022 Calvados Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer Calvados