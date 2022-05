Marché aux plants Sainte-Marie Sainte-Marie Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Sainte-Marie

Marché aux plants Sainte-Marie, 15 mai 2022, Sainte-Marie. Marché aux plants Sainte-Marie

2022-05-15 – 2022-05-15

Sainte-Marie Ille-et-Vilaine Sainte-Marie L’ ASEP organise sa 14ème édition du Marché aux plants ! Vente de légumes, fleurs, aromates, … Restauration et buvette. Entrée libre. asep.ste.marie@gmail.com http://facebook.com/asep.ste.marie L’ ASEP organise sa 14ème édition du Marché aux plants ! Vente de légumes, fleurs, aromates, … Restauration et buvette. Entrée libre. Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Sainte-Marie Autres Lieu Sainte-Marie Adresse Ville Sainte-Marie lieuville Sainte-Marie Departement Ille-et-Vilaine

Marché aux plants Sainte-Marie 2022-05-15 was last modified: by Marché aux plants Sainte-Marie Sainte-Marie 15 mai 2022 ille-et-vilaine Sainte-Marie

Sainte-Marie Ille-et-Vilaine