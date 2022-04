MARCHÉ AUX PLANTS Saint-Brevin-les-Pins, 19 avril 2022, Saint-Brevin-les-Pins.

MARCHÉ AUX PLANTS Le Moulin de la Guerche Ferme Oerigines Saint-Brevin-les-Pins

2022-04-19 – 2022-04-19 Le Moulin de la Guerche Ferme Oerigines

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

C’est le moment d’embellir votre jardin pour fêter la nature !

Afin de valoriser nos producteurs locaux et inciter au jardinage écologique, l’AMAP de Saint-Brevin vous propose un marché aux plants de fleurs et aromatiques biologiques tout le mois d’avril les mardis et vendredis soirs.

En installant des plantes fleuries et diverses plantes compagnes du potager dans votre jardin ou sur votre balcon, vous participez à favoriser la diversité et l’installation des insectes pollinisateurs utiles à notre environnement…et en plus en circuit-court puisqu’ils sont produits à Saint-Brevin !

Vous trouverez entre autres plusieurs variétés de bleuets, capucines, cosmos, lins, mauves, pavots, oeillets, Reine-Marguerite… Cobée – une jolie grimpante – et la belle “Suzanne aux yeux noirs”, mais aussi des plantes aromatiques et les premiers plants de légumes… un régal de saveurs et de couleurs pour la saison à venir.

Possibilité de choisir vos plants à l’avance en consultant le blog : http://fermeoerigines.blogspot.com

amap.oerigines@gmail.com +33 6 89 48 16 53

Le Moulin de la Guerche Ferme Oerigines Saint-Brevin-les-Pins

