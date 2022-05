Marché aux plants Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane Oradour-sur-GlaneOradour-sur-Glane Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Oradour-sur-Glane Haute-Vienne avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Haute-Vienne Oradour-sur-Glane De 9h00 à 12h00. De nombreux plants de fleurs, légumes et aromatiques vous seront proposés. Ouvert à tous. Organisé par l’Association des Parents d’Elèves. De 9h00 à 12h00. De nombreux plants de fleurs, légumes et aromatiques vous seront proposés. Ouvert à tous. avenue du 10 juin 1944 Oradour-sur-Glane Oradour-sur-Glane

dernière mise à jour : 2022-05-02

