Sainte-Juliette-sur-Viaur Aveyron Sainte-Juliette-sur-Viaur EUR Achat et buvette sur place.

Vous pouvez également commander vos plantes à l’avance avant le 22 avril en complétant le bpn (voir pdf ci-après) à déposer dans la boîte aux lettres avec paiement chez Marie Anselmi, rue de la mairie à Ste Juliette sur Viaur, ou Julie Corp, Cantemerle au Piboul.

Organisé par l’APE de l’Ecole des Hauts du Viaur, en partenariat avec l’ESAT Ste Marie et avec le soutien de la mairie de Ste Juliette sur Viaur. Agrémentez votre jardin ! Achat et buvette sur place.

Organisé par l'APE de l'Ecole des Hauts du Viaur, en partenariat avec l'ESAT Ste Marie et avec le soutien de la mairie de Ste Juliette sur Viaur.

