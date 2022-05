Marché aux plants et aux fleurs Valbonnais Valbonnais Catégories d’évènement: Isère

Valbonnais

Marché aux plants et aux fleurs Valbonnais, 14 mai 2022, Valbonnais. Marché aux plants et aux fleurs Salle polyvalente 1044 rue principale Valbonnais

2022-05-14 08:00:00 08:00:00 – 2022-05-14 12:00:00 12:00:00 Salle polyvalente 1044 rue principale

Valbonnais Isère Valbonnais le sou des écoles des vallées de Valbonnais vous invite à sa vente de fleurs, aromatiques et légumes (+fraises) en pots cbertrand@hotmail.fr +33 6 44 81 84 24 Salle polyvalente 1044 rue principale Valbonnais

dernière mise à jour : 2022-04-14 par Matheysine Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Isère, Valbonnais Autres Lieu Valbonnais Adresse Salle polyvalente 1044 rue principale Ville Valbonnais lieuville Salle polyvalente 1044 rue principale Valbonnais Departement Isère

Valbonnais Valbonnais Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valbonnais/

Marché aux plants et aux fleurs Valbonnais 2022-05-14 was last modified: by Marché aux plants et aux fleurs Valbonnais Valbonnais 14 mai 2022 Isère Valbonnais

Valbonnais Isère