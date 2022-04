Marché aux Plants et aux Fleurs, Artisanat et Vide Grenier

Marché aux Plants et aux Fleurs, Artisanat et Vide Grenier, 8 mai 2022, . Marché aux Plants et aux Fleurs, Artisanat et Vide Grenier

2022-05-08 07:00:00 07:00:00 – 2022-05-08 Venez à Crépol… car c’est la Fête les 6 – 7 et 8 Mai !

Vide Grenier – Marché artisanal et Marché aux Fleurs …. et de Nombreuses Animations pendant 3 jours !

Fête Foraine pour petits et Grands :) abricot.rpi@gmail.com +33 6 65 34 21 19 dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville