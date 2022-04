Marché aux plantons Ferme de Budé, 7 mai 2022, Genève.

Marché aux plantons

Ferme de Budé, le samedi 7 mai à 10:00

C’est avec une immense joie que nous vous annonçons le retour de notre fameux Marché aux plantons! Pour rattraper l’édition 2021 qui avait dû être annulée, nous organisons une grande fête pour cette saison 2022 ! Au programme : • un concert plein de rythme • une buvette et un food-stand délicieux • des animations pour les petits et les grands • des visites de notre beau jardin et des coulisses de la Ferme • et bien sûr un joli marché aux plantons bio et locaux ! Un catalogue de commande est disponible en ligne. Vous pourrez ainsi choisir déjà les plantons qui orneront votre balcon ou jardin. Nous nous occupons de préparer votre commande que vous pourrez venir chercher le samedi 7 mai. Les mêmes variétés seront aussi présentes au marché et vous pourrez ainsi compléter vos commandes si un produit vous manque. Pour des raisons d’organisations, nous clôturons les réservations le 15 avril ! Pour les commandes en ligne, c’est par là : [https://www.ferme-de-bude.ch/boutique](https://www.ferme-de-bude.ch/boutique) Nos jardiniers se mettront à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous aider à cultiver de la meilleure manière possible chez vous pour une belle saison potagère. Toute l’équipe de Budé sera présente pour partager ce beau moment. A tout bientôt. Salutations ensoleillées !

CHF 0.-

Marché aux plantons de la Ferme de Budé le samedi 7 mai 2022 de 10h à 18h. Au programme; concert, buvette, ateliers, visites du jardin

Ferme de Budé Moïse-Duboule 2, 1209 Genève Genève



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T18:00:00